Son dakika haberi | Fenerbahçe'de gemiyi kurtaracak kaptan çok
Transfer döneminde tecrübeli ve yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de halen kaptanlık görevini yürüten Gökhan Gönül ve Luis Gustavo’nun haricinde milli takımlarda bu görevi üstlenen ve futbol geçmişlerinde pazubendi takan tam 12 futbolcu bulunuyor.
İŞTE O İSİMLER
Gökhan Gönül: A Milli Takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz: Ümit Milli Takım, Tisserand: Kongo, Samatta: Tanzanya, Valencia: Ekvador, Caner Erkin: geçmişte Fenerbançe’de, Gustavo: Daha önce Marsiyla bugün Fenerbahçe, Pelkas: PAOK, Sosa Trabzon, Sadık: Malatya, Harun Tekin: Bursaspor, Serdar Aziz: Bursa, Ozan Tufan: A Milli Takım-Alanya ve geçen yıl Fenerbahçe.
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