Son dakika haberi | Fenerbahçe'de gemiyi kurtaracak kaptan çok

İŞTE O İSİMLER

Gökhan Gönül: A Milli Takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz: Ümit Milli Takım, Tisserand: Kongo, Samatta: Tanzanya, Valencia: Ekvador, Caner Erkin: geçmişte Fenerbançe’de, Gustavo: Daha önce Marsiyla bugün Fenerbahçe, Pelkas: PAOK, Sosa Trabzon, Sadık: Malatya, Harun Tekin: Bursaspor, Serdar Aziz: Bursa, Ozan Tufan: A Milli Takım-Alanya ve geçen yıl Fenerbahçe.

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