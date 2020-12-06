Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan galibiyet yorumu! 'Savaştık, kazandık'

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ferdi, "Bugün kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Takımıma teşekkürler. Savaştık, kazandık." dedi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK'

Altay Bayındır'ın performansını da değerlendiren Ferdi Kadıoğlu, "Altay'a çok teşekkürler. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuna kadar mücadele ettik. Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk" şeklinde konuştu.