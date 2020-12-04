Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilemi!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Cezalı olduğu için Denizli maçında forma giymeyecek olan Luiz Gustavo’suz oynamaya alışkın olmayan F.Bahçe’de haftanın sorusu; Brezilyalı ön liberonun yerini kim dolduracak? Derbide Lemos’un açığını kapatmak uğruna gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gustavo’nun yerine Ozan Tufan veya sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci’den birinin görev yapması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde ilk kez maç kaçırmış olacak.

MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Teknik direktör Erol Bulut’un Ozan’a mı yoksa Tolga’ya mı ön liberoda görev vereceği maç günü belli olacak. Öte yandan dünkü idmana, Covid testleri negatif çıkan Valencia ile Sinan Gümüş de katıldı. İki futbolcu koşu çalışması yaptı