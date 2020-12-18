Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Oytun ve Harun Tekin ikilemi!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da aynı mevkide birden fazla oyuncunun sakatlık ya da ceza problemi yaşaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor. Daha önce sağ bek, stoper, kanat ve santrforda yaşanan sorun bu kez kalede baş gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, bu hafta ligdeki Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek. 15 Kasım’da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan 2. kaleci Harun Tekin de tam olarak oynayacak seviyeye gelmediği için gözler 3. kaleci Oytun Özdoğan’a çevrildi. Şimdi sarı lacivertli camiada herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Gaziantep’te Oytun mu oynayacak, yoksa riske girilip Harun’a mı şans verilecek?

22 yaşındaki Oytun, 1.98 boyunda

Bu soruya yanıt bulabilmek için Oytun ve Harun’un son durumlarını araştırdık... Karacabey maçında Altay’ın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Oytun’un hocaları, 22 yaşındaki oyuncu için, “Çok yetenekli bir genç. Görev verildiği takdirde bu sorumluğun üstesinden gelebilecek kapasitede. En büyük avantajı 1,98 metre boyunda olması. O da uzun boyunu en iyi şekilde kullanıyor; yan toplarda çok başarılı. Maçın seyircisiz olması, Oytun gibi tecrübesiz bir gencin işini kolaylaştıracak. Bir de takımın genelinde gençleri seven ve sahip çıkan bir hava var. Ağabeyleri ona gereken desteği verecektir” dedi.

Harun Tekin'in oynaması riskli

Karagümrük karşılaşmasında yaşadığı talihsiz olayın ardından ameliyat edilen Harun Tekin’in oynaması halen ‘riskli’ olarak değerlendiriliyor. Aldığı darbe sonrası elmacık kemiği parçalı şekilde kırılan ve göz sinirlerinin zarar görmesi kıl payı atlatılan tecrübeli file bekçisi, 10 gündür özel karbon fiber maskeyle antrenmanlara çıkıyor. 31 yaşındaki Harun, kırık yaşadığı bölgede ağrı hissetmemesine rağmen maskenin görüşünü olumsuz etkilemesinden şikayetçi. Maske dezavantajına rağmen Gaziantep FK maçında kalenin Harun Tekin’e emanet edilme ihtimali yüzde 51 olarak değerlendiriliyor.

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