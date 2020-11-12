Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan zorunlu rotasyon!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı Konyaspor maçında 3 puanla birlikte sakatlanan Mbwama Samatta’yı kaybetmesinin ardından teknik direktör Erol Bulut zorunlu olarak rotasyona gidecek.

Konya önünde 69. dakikada yerini Ferdi’ye bırakmak zorunda kalan Samatta önceki gün İzmit Kartepe’de kamp yapan Tanzanya Milli Takım kampına giderek affını isterken Erol Bulut bu oyuncunun yerine Gençlerbirliği karşısında Papiss Cisse ve Kemal Ademi‘yi sahaya sürmeye hazırlanıyor. Cisse 5, Ademi 3 lig maçında görev almasına rağmen 2 futbolcu da şu ana kadar 11’de görev yapmadı

TANZANYA, İZMİT'TE KAMPTA

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yarın Tunus’la karşılaşacak olan Tanzanya kamp yeri olarak İzmit Kartepe’yi seçerken Samatta da kampa giderek milli takım doktorlarına göründü. Önceki gün kamptan ayrılan 27 yaşındaki dün antrenmanda düz koşu yaparak çalışmasını sürdürdü. Tedavisi süren Samatta’nın durumunun hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.