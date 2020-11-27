Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan transfer çıkışı! 'Beşiktaş ve Trabzon da yaptı'

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynayacakları derbinin tempolu bir maç olmasını beklediğini belirtirken ,“İnşallah 3 puanı alan biz oluruz” dedi. Dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut derbi, takımın durumu ve yaz döneminde yaptıkları 18 transferle ilgili şunları söyledi: “Sezon başında 17-18 transfer yaptık. Kolay değil hemen üst düzey performans beklemek. 18 futbolcunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Her şeyi sil baştan yeniden çalışmamız gerekti. Şu anda 2. sıradayız, 20 puanımız var. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puanda olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan memnunuz.

'Rakibimizde de iyi oyuncular var'

Şu anki durumumuzun üzerine koymak istiyoruz, koyacağımızı da düşünüyorum. Herkes Fenerbahçe’yi konuşurken, 17-18 transfer yapıldı ama Beşiktaş’a baktığınızda veya Trabzonspor’a baktığınızda bu takımlar da 12-13 transfer yaptı. Herkes yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha kaliteli, performansı yükseltmeye yönelik futbolcular transfer ediliyor. Bazıları erken iyi performans yakaladı; bazıları biraz daha geç performans yakaladı. Rakibimizde iyi futbolcular var, bizim kalitemiz belli. Üzerine koymaya çalışıyoruz. Hafta sonu iyi, tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz.

'Gökhan inşallah yetişecek'

Enner Valencia dönmedi. Covid-19 belirtisi çıkmıştı. Tahmin ediyorum 1-2 güne testini olacak. İnşallah negatif çıkar, Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Gökhan dün koşulara başladı, bugün de (dün) antrenmana çıkacak. Maça birkaç günümüz daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonu bizimle birlikte olur. Tabii ki eksiklikler her iki takımda da var. Futbolda olacak. Sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor… Beşiktaş olsun, biz olalım elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bu hafta da en iyi şekilde yapıp, istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.”