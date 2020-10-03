Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan transfer açıklaması!

İşte Erol Bulut'un açıklaması;

Milli maç arası bizim için iyi olacak. Eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Birkaç görüştüğümüz isim var transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor.

BİRAZ SIKINTILI GEÇTİ

75 dakika iyi bir maç oldu bizim adımıza. 2-0 öndeyken, hatta maç 3-0 4-0 olmalıydı. Rakip penaltı aldı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. Rakip ikinci bir penaltı kazandı. İkinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul vardı. Hakem farklı yorumladı.

İLK 75 DAKİKA FENA DEĞİL

İlk penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Yeterli mi diye sorarsanız, yapılan transferler, uyum süreci... İlk 75 dakika fena değil.

Milli maç arası bizim adımıza iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmeyi düşünüyoruz.