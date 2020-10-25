MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: 'Takımı ateşledi'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: 'Takımı ateşledi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.10.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: 'Takımı ateşledi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan soyunma odası itirafı: 'Takımı ateşledi'
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişikliğiyle daha atak ve baskılı bir futbol oynamak istedik. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı ateşledi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Müthiş bir geri dönüş.

'HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKARIZ'

Biz her maça kazanmak için çıkarız, Fenerbahçe için beraberlik bile kötü sonuç.

1-0 geri düştükten sonra müthiş mücadele etti oyuncularım. 1'i istedik, 2'yi attık, 2'yi istedik, 3'ü attık, 4'ü de bulabilirdik çok iyi bir geri dönüş yaptık.

Ufak tefek hatalar illaki oyun içinde var, defansta ve bitiricilikteki eksiklerin üstüne koymaya çalışıyoruz, inşallah böyle devam eder

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle