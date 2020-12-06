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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'kırmızı kart' tepkisi!
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Haber Giriş: 06.12.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'kırmızı kart' tepkisi!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu 'kırmızı kart' tepkisi!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un sözler;

40 dakika 10 kişi oynadık. Bir de hakemimiz sağ olsun, maçı 8 dakika uzattı. Ben 16 dakika bekliyordum, bize 8 dakika nasip oldu.

NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

10 kişiyle de bu takımın neler başarabileceğini gösterdik. Galip geldik. Herkes her şeyini sahaya verdi. Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi görünüyor ama aslında kendi evimizde oynadığımız maçları daha daha rahat oynamamız gerekiyor

Önce verilen bir sarı kart var Serdar'a, sonra sarı-kırmızı aldı. Önce sarı vermişken sarı-kırmızı neden verdi anlamaya çalışıyorum. Çok şaşırdım. Beni hakem tartışmalarının içine çekemezsiniz. Genç hakemlerimize destek olmaya çalışacağız ve destekleyeceğiz, sonrasına bakacağız

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