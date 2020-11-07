Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu itiraf! 'Ders çıkarmalıyız'

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

Maçtan önce söyledim. Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Maalesef çok fazla basit hata yaptık. Takım olarak istediklerimizi yapamadık. Bugün net pozisyonlar yakaladık. Değerlendiremedik. Rakip yarım pozisyon yakaladı, Jevtovic gol attı.

DERS ÇIKARMALIYIZ

Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz. Çok fazla orta yapıyoruz ama bu bizim hafta içinde yaptığımız analizler sonucunda olan bir şeydi, Konyaspor'un defansta o şekilde bekleyeceğini biliyorduk ama yaptığımız çalışmaları sahaya koyamadık.

Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra

Sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre ayarlamış. Çalıştığımız opsiyonları sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyun çıkmadı