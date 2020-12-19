Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan maç sonu hakem tepkisi!

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

90 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi ama şanssızlıklar üzerimizde. Bugüne kadar VAR ile ilgili, hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. VAR'da çizgileri kim çekiyor merak ediyorum.

GOLÜMÜZ VE PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Dün Galatasaray, bugün Trabzonspor maçındaki penaltılara baktığımızda, bizim kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bugün penaltımız verilmedi, golümüz verilmedi. Tekrar söylüyorum, dün ve bugün verilen penaltılara baksınlar, bir de bize verilmeyene baksınlar...

ACI ÇEKİYORUZ

Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz. Yarından itibaren Başakşehir maçına hazırlanacağız. Kazanıp yeniden üst sıralarda mücadele etmek istiyoruz.