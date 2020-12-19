Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması

Gökhan Gönül riske etmek istemediklerini belirten Bulut, "Gaziantep'te hastanede bir patlama olmuş çok üzüldüm. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Hafta içi toplantı yaptık. Umarım bu toplantı ileri zamanda yararlı olacak. Gökhan'ın uzun süreli bir sakatlığı vardı. Devam edip daha uzun süre aramızda olmaması için risk almadık. Orada Nazım oynayacak. Sol bekte de Novak'ı tercih ettik." diye konuştu.

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...