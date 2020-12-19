MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.12.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Gökhan Gönül açıklaması
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep maçı öncesi konuştu.

Gökhan Gönül riske etmek istemediklerini belirten Bulut, "Gaziantep'te hastanede bir patlama olmuş çok üzüldüm. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Hafta içi toplantı yaptık. Umarım bu toplantı ileri zamanda yararlı olacak. Gökhan'ın uzun süreli bir sakatlığı vardı. Devam edip daha uzun süre aramızda olmaması için risk almadık. Orada Nazım oynayacak. Sol bekte de Novak'ı tercih ettik." diye konuştu.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Erol Buluttan Gökhan Gönül açıklaması

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle