Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan futbolculara mesaj

Sakatlık olması durumunda şans bulamayan oyuncuların hazır olması gerektiğini belirten Bulut, "Geniş bir kadroya sahibiz. Yeterince elimizde iyi futbolcular var. Sakatlık olması halinde elimizde çok iyi futbolcular var. Maraton uzun, hepsini değerlendiriyoruz. 40 maç üzerinden bu sene ligimiz. O yüzden sakatlıklar olduğunda yerine diğer arkadaşlarımız her zaman hazır olması gerekiyor." dedi.

Güzel bir gidişatlarının olduğunu söyleyen Bulut, "Konyaspor son haftalara bakınca, belki istedikleri sonuçları alamadılar ama defans anlamında çok çalışacaklar. Kapanacaklar ve hızlı hücum yapacaklar. Buna yönelik çalışmalarımızı yaptık. Güzel gidişatımız var. Umarım 3 puanla devam ederiz. Biz her maçta galip gelmeye yönelik oynuyoruz. Bugün de aynı şekilde olacak. Rakibimizi de küçümsememek, basit hatalar yapmamak lazım. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirip güzel bir galibiyet alacağız inşallah." diye konuştu.