MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş sözleri! "Kolay olmayacak..."
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş sözleri! "Kolay olmayacak..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.11.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş sözleri! "Kolay olmayacak..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Beşiktaş sözleri! "Kolay olmayacak..."
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Bulut, "Güzel bir test oldu bizim için. Bazen büyük takımlar 2. Lig, 3. Lig takımlarına karşı oynayınca rakibi küçümsüyor ve negatif sonuçlar alıyor. Biz de böyle bir şey yaşamak istemedik ve ilk dakikadan itibaren iyi konsantre olduk. İkinci yarıda daha iyiydik. Her futbolcumun hazır olmasını istiyorum. Oyuncularımın iyi oynaması mutluluk verici. Herkesin hazır olması işimi zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyor. Hepsini her zaman değerlendirebileceğim anlamına geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

Hafta sonu Beşiktaş'la oynanacak derbi hakkında konuşan Bulut, "Beşiktaş da yeni bir takım kurdu, bayağı transfer yaptılar. Son maçlarını da kazandılar. Güzel bir maç olacak, kolay olmayacak ama biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle