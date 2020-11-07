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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçme fırsatını kaçırdı!
Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ilginç bir detay ortaya çıktı.
Erol Bulut (5G 2B), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.
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