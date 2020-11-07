MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçme fırsatını kaçırdı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçme fırsatını kaçırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçme fırsatını kaçırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihe geçme fırsatını kaçırdı!
Abone Olgoogle-news

Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ilginç bir detay ortaya çıktı.

Erol Bulut (5G 2B), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle