Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Londra'ya Mesut Özil çıkarması!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Aylardır adı Fenerbahçe ile anılan ve devre arasında sarı lacivertli kulübün bu sezonki 19’uncu transferi olacağı ileri sürülen Arsenal’ın yıldızı Mesut Özil hakkındaki iddiaları geçen hafta Samandıra’da basın toplantısı düzenleyen başkan Ali Koç’a sormuştum.

BAŞKAN 'ZOR' DEDİ ANCAK...

Koç, “Fenerbahçe’de transfer hiç bitmez diye bir tarihi söz var, devre arasında da Mesut Özil gelebilir mi?” şeklindeki soruma, “Gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama, şu an için gerçekleşmesi zor bir rüya” cevabını vermişti. Ancak geçtiğimiz günlerde çok farklı bir gelişme yaşandı. Ve bu gelişme ‘Acaba?..’ dedirtti.

ABD'YE GİTME İHTİMALİ DE VAR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Londra’ya giderek Mesut Özil’i ziyaret etti. Üçlünün iyi dost olduğu ve Mesut’un da Fenerbahçe taraftarı olduğu dikkate alındığında, “Acaba bu bir dost ziyareti miydi yoksa transfer için ikna turu muydu?” sorusu akıllara geldi.

7 MART'TAN BU YANA OYNAMIYOR

7 Mart’tan bu yana Arsenal’de forma verilmeyen Mesut’un devre arasında takımdan kopacağı aylardır dünya medyasında yazılıp çiziliyor. 32 yaşındaki yıldızın transfer konusunda kafasının karışık olduğu, futbol yaşamını ABD mi yoksa Türkiye’de mi sürdüreceğine bir türlü karar veremediği ifade ediliyor.

SADECE F.BAHÇE İÇİN İNDİRİM YAPAR

Tüm bunların ışığında, ‘ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ sözünü de aklımızın bir köşesinde tutarak, “Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası gerçek oluyor” diyebilmek için birçok güçlü nedenin ortaya çıktığı bir gerçek. Alman Bild gazetesi de önceki günkü sayısında Mesut’un Fenerbahçe’de oynama ihtimalinin son derece yüksek olduğunu yazdı

'MUZZI ÖZCAN, BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bild’e göre sarı lacivertliler, devre arasında olmazsa yaz transfer döneminde yıldız futbolcuyu mutlaka alacak. Mesut Özil’in danışmanı Muzzi Özcan’ın Emre Belözoğlu ile görüştüğünü iddia eden Bild, “Mesut’u isteyen çok kulüp var ama yıllık 20 milyon Euro’luk maaşında indirim yapmak istemiyor. Beklenen indirimi sadece Fenerbahçe için yapabilir” diye yazdı

AKLA TAKILAN SORULAR VE İDDİALAR

1- Bu bir dost ziyareti miydi yoksa transfer için ön hazırlık mıydı?

2- Mesut’a, ‘Amerika’ya gitme, kalbinin götüreceği yeri git” denildiği doğru mu?

3- “Hagi, Alex ve Sergen gibi üç efsane 10 numarayı yaşayan, Roberto Carlos’u seyreden Türkiye liginde senin gelmenle istatistikler kökten değişecek” denildi mi?

4- Sponsorların desteğiyle çıkılabilecek en üst düzey transfer rakamı konuşuldu mu?