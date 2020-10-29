Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan formaya 1 yıllık imza!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'de Emre Belözoğlu’nun görevi resmiyet kazandı. Başkan Ali Koç, 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısında Belözoğlu’nun Sportif Direktörlük görevine getirildiğini açıklarken ’Sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden tüm görevleri aldı. Bir sportif direktörün hukuk ve finans konularına hakimiyeti ile güzel iş çıkardı. Emre Belözoğlu’nu, Volkan Demirel’i ve Aykut Kocaman’ı 3 Temmuz’da başka yönleriyle görme fırsatım oldu” dedi.

'Fenerbahçeliler bize inansın'

Emre Belözoğlu ise F.Bahçe’nin başarısında pay sahibi olmak istediğini belirterek şu açıklamaları yaptı: “İnsanların evlerine mutlu gitmelerini istiyoruz. Sezon sonu umarım F.Bahçe taraftarına şampiyonluğu yaşatmak nasip olur. Kendini F.Bahçe’ye ait hisseden herkes için söylemek istediğim; bizlere inanmaları. Bu süreçte çok gündeme gelmekten rahatsız oldum. Bunun arkasında çok büyük bir ekip var. Süreci başkanımız önderliğinde birlikte yönettik, Bu camiaya, başkanımız gibi mert ve samimi bir insana yardımcı olmaktan çok mutluyum.

'Altyapı için de sorumluluk istedim'

F.Bahçe'nin yönetiminde ve teknik ekibinde kim olursa olsun her sene şampiyon olunması gerek. F.Bahçe’nin olduğu hiçbir yerde 2.’lik başarı değildir. Bazen şampiyonluklar da yetmez. Gerçekçi bir takım kurduk. Ben hiçbir zaman oyuncunun gençliğine yaşlılığına inanmadım. Ne kadar iyi oyuncu olduklarını görecek kapasiteye sahibim. F.Bahçe’nin yaşadığı problem; kaliteydi. Bunları yapmaya çalıştık. En büyük isteğim bu memleketin çocuklarına inanmak ve bu formayı onlara giydirmek. Altyapıyla alakalı da özellikle daha cüretkar bir sorumluluk istedim. Maçlarda kulübede yer almayacağım. Samandıra’da liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı F.Bahçe’nin başarısıdır.

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