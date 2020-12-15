Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: "Bizde bir panik havası yok"

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde.

"Cumartesi akşamı tüm Fenerbahçelileri ve bizi üzen sonuçla karşı karşıya kaldık. Tüm camiamızdan ve taraftarlarımızın bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bizde bir panik havası yok, olmaması da gerekir. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün olduğu yerde beklenti vardır ama bir panik havası varmış gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Kötü günlerin de olacağı, skorların bizi birleştireceği kadar ayrıştıracağı günlerin de olacağını söylemiştim. Fenerbahçe taraftarlı şekilde 3 iç saha maçını oynamış olsaydı, bu maçları kazanırdı. Bizi ayağa kaldıracak en büyük gücümüz taraftarımız ve camiamız."

TARAFTARA ÇAĞRI

"Sezon başında olan havayı biz oluşturmadık. Bu havayı oluşturanlar şimdi başka şeyler oluşturmaya çalışıyor. Bugün oluşan havayı da biz oluşturmadık. Bizi ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kaybedeceğimiz zamanlar olacak ama kazandığımız zamanlar çok daha fazla olacak. Fenerbahçe, önündeki 84 puanın her bir zerresine taliptir. Biz bunların örneklerini çok verdik."

"9 PUAN GERİDEN GELDİK"

"2010-11 sezonunda şampiyon olduğumuzda, 9 puan önümüzde Trabzonspor vardı, sezonu şampiyon bitirdik."

"PERFORMANSIMIZI HOCAMIZLA DEĞERLENDİRDİK"

"Fenerbahçe mutluysa ben de mutluyum. Fenerbahçe mutlu değilse ben de mutlu değilim. İçeride 3 maç kaybetmemiz bizi çok üzdü. İç saha performansımız teknik boyutunu hocamız değerlendirecektir. Hemen hemen her hafta değerlendirmemizi yapıyoruz. Sistematik bir çalışmamız var. Fenerbahçe iç sahadaki yenilmezlik serilerinde hep taraftarı olmuştur."

"ALGI OLUŞTURULDU"

"Fenerbahçe, sezon başından beri oluşturulan bu algının içinde olmadı, biz olmadık. Bu ortamı oluşturan kişiler, bunun bir planını kendilerince yaptılar, uygulamak istedikleri plan dahilinde ilerlediklerini zannetsinler, biz buna karşılık koyacağız, karşılığını vereceğiz, öncelikle sahada vereceğiz. Türkiye'de şu anda lig sıralamasına baktığımızda bizim arkamızda olan birçok takım, hala şampiyonluk şarkıları, hocasından memnun taraftar kitleleriyle gidiyor algısı oluşturulurken, biz aynı puandayken böyle bir algı oluşturulduğu için bu programı yaptık."

"ŞAMPİYONLUĞUN YETMEDİĞİ GÜNLERİ YAŞADIM"

Yapılan oyunların hepsini bozacağız. Saha içinde göstermemiz gereken şeyler var. Saha içinde ivedilikle bunun karşılığını veren bir takım ve yaptığımız açıklamalarla süreci doğru yöneteceğimize inanıyorum. Biz zaten işler iyi giderken devreye girmek için burada değiliz. Oluşturulan ortam, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ben şampiyonluğun yetmediği süreçleri yaşadım. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım.

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