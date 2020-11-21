Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Diego Perotti'den gol yorumu! 'Mutluluk verici'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol atan Diego Perotti, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Attığı gollerden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Perotti, "İki gol attım çok mutluyum. Gol atmaktan daha önemlisi de kazanmak. Maç beraberliğe gelmişti ama farklı kazanmayı başardık. Gol atmak mutluluk verici" dedi.

'TAKIMA FAYDALI OLACAĞIM'

Perotti sözlerini, "Maç beraberliğe geldikten sonra penaltıdan gol atıp takımı öne taşıdım. Umarım ilerleyen zamanda performansımı daha arttırıp takıma faydalı olacağım." ifadeleriyle tamamladı.