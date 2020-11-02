Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Diego Perotti: "Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım"

Sakatlığının geçmesi için çok çabaladığını belirten Perotti, "Aslında ben 10 numarayı istiyordum. Büyük numaraları sevmiyorum. Ben geldiğimde 10 numara istedim ancak olmadı. Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım. Bu hafta antrenmanlara çıktım. Fırsat bulursam bugün oynamak istiyorum." dedi.