Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Diego Perotti: "Her oyuncunun hayalidir..."

Takım arkadaşlarına penaltıyı kullanmasına izin verdikleri için teşekkür eden Perotti, "Her oyuncunun hayalidir ilk maçında gol atmak. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Skora bakınca 2-1 ama daha çok atabilirdik. Çok fazla pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyorum. Pozisyon sonrası penaltıyı atacağımı hissettim. Özgüvenim vardı. Takıma yeni katılan biriyim. Arkadaşlarım da kenara çekilip penaltıyı bana bıraktı. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben de penaltıyı kullanıp golü attım. Mutluyum." diye konuştu.