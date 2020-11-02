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Futbol
Haber Giriş: 02.11.2020 - 22:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Diego Perotti: "Her oyuncunun hayalidir..."

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Diego Perotti: "Her oyuncunun hayalidir..."
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Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, ilk kez sarı lacivertli formayı giydiği maçta ağları havalandırırken, mutlu olduğunu belirtti.

Takım arkadaşlarına penaltıyı kullanmasına izin verdikleri için teşekkür eden Perotti, "Her oyuncunun hayalidir ilk maçında gol atmak. Bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Skora bakınca 2-1 ama daha çok atabilirdik. Çok fazla pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyorum. Pozisyon sonrası penaltıyı atacağımı hissettim. Özgüvenim vardı. Takıma yeni katılan biriyim. Arkadaşlarım da kenara çekilip penaltıyı bana bıraktı. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben de penaltıyı kullanıp golü attım. Mutluyum." diye konuştu.

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