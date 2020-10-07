MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Fenerbahçe'de Comolli’nin izleri siliniyor
GeriFutbol Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Comolli’nin izleri siliniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Comolli’nin izleri siliniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Comolli’nin izleri siliniyor
Abone Olgoogle-news

F.Bahçe, geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli’nin izlerini büyük oranda sildi.

2 Haziran 2018’de göreve başlayıp 16 Ocak 2020’de veda eden Comolli, 30 oyuncunun transferi gerçekleştirmişti.

Kanarya’da bu isimlerde 22’si ile yollar ayrıldı.

8 KiŞi KALDI

Barış Alıcı Berke Özer Ferdi Kadıoğlu Andre Ayew Islam Slimani Michael Frey Diego Reyes Jailson Harun Tekin Yassine Benzia Tolga Ciğerci Sadık Çiftpınar Victor Moses Miha Zajc Tolgay Arslan Serdar Aziz Murat Sağlam Max Kruse Allahyar Emre Belözoğlu * Vedat Muric Altay Bayındır Yasir Subaşı Garry Rodrigues Deniz Türüç Zanka Adil Rami Mevlüt Erdinç Luiz Gustavo Simon Falette * Futbolu bıraktı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle