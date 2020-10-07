Son dakika haberi | Fenerbahçe'de Comolli’nin izleri siliniyor
F.Bahçe, geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli’nin izlerini büyük oranda sildi.
2 Haziran 2018’de göreve başlayıp 16 Ocak 2020’de veda eden Comolli, 30 oyuncunun transferi gerçekleştirmişti.
Kanarya’da bu isimlerde 22’si ile yollar ayrıldı.
8 KiŞi KALDI
Barış Alıcı Berke Özer Ferdi Kadıoğlu Andre Ayew Islam Slimani Michael Frey Diego Reyes Jailson Harun Tekin Yassine Benzia Tolga Ciğerci Sadık Çiftpınar Victor Moses Miha Zajc Tolgay Arslan Serdar Aziz Murat Sağlam Max Kruse Allahyar Emre Belözoğlu * Vedat Muric Altay Bayındır Yasir Subaşı Garry Rodrigues Deniz Türüç Zanka Adil Rami Mevlüt Erdinç Luiz Gustavo Simon Falette * Futbolu bıraktı.
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