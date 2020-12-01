Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Caner Erkin'den kulübeye: "Yine ne var!"

Maçların seyircisiz oynanması saha içinde görev yapan gazetecilerin maç sırasında yaşanan konuşmaları ve tepkileri her şeyi duymalarına neden oluyor. Pazar akşamı da böyle olurken derbide saha içinde şunlar yaşandı:

Caner Erkin 2. yarıda korner atmaya giderken kulübeden gelen uyarılara arkasını dönmeden içinde ‘Yine ne var’ bulunan kelimelerle yanıt verdi. Kullandığı kornerler hedefine ulaşmadığında da sinirli biçimde küfürler etti.

Gustavo da kart gördüğü pozisyonda Lemos’a ‘Oyuna biraz kendini ver’ dedi.

YALÇIN’DAN HAKEME TEPKİ, OZAN’A DESTEK

Sergen Yalçın kulübeden takımını ateşlemeye gayret etti. 4. hakem ve maçın hakemiyle diyalogları sertleşince, sarı kart gördü.

Ozan ve Rosier arasındaki gerilimde sahaya giren Volkan Demirel, Ozan’ı belinden savurarak kenara aldı. O sırada Yalçın F.Bahçe kulübesine kadar geldi ve Ozan’ın iki yanağından tutup konuşarak sakinleştirdi.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...