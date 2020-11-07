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Haber Giriş: 07.11.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül armayı öptü

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül armayı öptü
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Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı.

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı, Caner Erkin'e "Önce formayı öp, sonra özür dile. Bu taraftar seni basacak kalbine" tezahüratı yaptı.

Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu

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