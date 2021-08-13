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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Pelkas'tan sonra...

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Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Pelkas'tan sonra...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi iki sakatlık haberiyle sarsıldı. Dün sabah idmanında omzu çıkan Pelkas 15 gün yok. Adalesinde ağrı hisseden Valencia'nın da Adana Demirspor deplasmanında oynaması zor...

F.Bahçe'de yeni sezon öncesi Dimitris Pelkas ve Enner Valencia şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dün sabah yaptığı idmanda takım arkadaşıyla çarpışan Yunan futbolcunun omzu çıktı.

Sabah'ın haberine göre; adalesinde ağrı hisseden Valencia da idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor deplasmanında oynaması şüpheli.

Fenerbahçeye Pelkastan kötü haber
Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber!

Son Dakika Haberi: Fenerbahçede bir sakatlık daha Pelkastan sonra...

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