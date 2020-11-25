MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Samatta'nın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle