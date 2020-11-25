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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Mbwana Samatta şoku!
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Samatta'nın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.
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