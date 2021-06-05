Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Rafael Benitez seçimindeki ilginç detay! 'Almanya da Portekiz olacak' demişti ama...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin 61 yaşındaki deneyimli hocayı Haziran ayında İstanbul'a geleceği duyuruldu.

ALİ KOÇ, PORTEKİZ VE ALMAN TEKNİK ADAMI İŞARET ETTİ AMA...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekiz veya Alman ekolünden bir teknik adamla yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Ancak Koç'un, Benitez konusunda karar kılması şaşırtırken İspanyol teknik adamla ilgili de çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İSMİ OLAN TEKNİK ADAM

Kariyerinde Real Madrid, Liverpool, Valencia, Inter, Chelsea, Napoli ve Newcastle United gibi kulüpleri çalıştıran Rafael Benitez, Ali Koç'un işaret ettiği 'ismi olan hoca' kalıbına uyduğu görülüyor.

ÇİN'DE İYİ KAZANDI AMA SONRASI...

2019 yılında Newcastle United'dan ayrılarak Çin ekibi Dalian Pro'nun yolunu tutan Benitez, yılda 12 milyon sterlin kazandı. Ancak Avrupa'ya geri dönüş isteği de çabuk depreşti.

BREZİLYA, ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER...

Dalian Pro'dan ayrıldıktan sonra İngiliz basınına açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Çin'den çok sayıda teklif aldım ama Avrupa'da kalmak istiyorum. Önceliğim İngiltere'de çalışmak olur. Çalışmadan durmak istemiyorum. Bir an önce sahaya çıkamlıyım" şeklinde konuşmuştu.

'KİMSENİN İSTEMEDİĞİ ÜNLÜ TEKNİK ADAM'

The Telegraph'ta yer alan makalede, Benitez'in Çin'e giderek hata yaptığı ve artık 'Kimsenin istemediği dünyanın en iyi teknik adamlarından biri' halinde geldiği görüşü yer aldı.

Premier Lig'de teknik adam değişimlerine karşın deneyimli teknik adamın tercih edilmemesine vurgu yapılırken "Benitez halen Avrupa'dan teklif bekliyor. Bu yaz Premier Lig'de 5 takım menajer aradı. Arsenal ve Chelsea de daha önce arayışa girdi. Ancak hiçbirinin aklına Benitez gelmedi" ifadeleri yer aldı.

İKİ TARAF İÇİN DE FIRSAT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa'da şu an tercih edilmeyen Benitez'i tercih ederek hem takımını tecrübeli bir teknik adama emanet etmiş hem de ünlü teknik direktöre yüksek seviyede bir kez daha şans vermiş olacağı vurgulanıyor.

SÜPER LİG'DE YABANCI TEKNİK ADAMLARIN PERFORMANSI NASIL?

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

İSPANYOLLAR TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

2008, 2010 ve 2012'deki uluslararası turnuvalara damgasını vuran İspanya Milli Takımı'nın unutulmayacak macerası onunla başlamıştı. EURO 2008'de İspanya ile şampiyonluğa ulaşan Aragones, turnuva bitimiyle Fenerbahçe'nin başına geçti.

Büyük umutlarla anlaşma yapılan Aragones ile birlikte yine İspanya'dan Daniel Guiza'yı astronomik bedelle kadrosuna katan sarı-lacivertliler için 2008-2009 sezonu istendiği gibi geçmedi.

Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan İspanyol teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturabildi.

Ligde 34 maçta 61 puan toplayan sarı-lacivertliler, o sezonu Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un arkasında 4. sırada tamamlayabildi.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun başında dönemin en elit teknik adamlarından biri olan Vicente del Bosque ile anlaştı. İlk 22 maçta 42 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, kalan 12 haftada 27 puan toplasa da ilk 3'e girme şansı bulamadı. Siyah-beyazlı kulüple 24 maçta sahaya çıkan İspanyol teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutturdu.