Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalmaya başladı! Jose Sosa ile ipler kopuyor...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı... Geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan Jose Sosa ile ipler kopma noktasına geldi. Yönetimin çağrısı üzerine Bodrum’da sürdürdüğü tatilini yarı bırakarak İstanbul’a gelen Arjantinli yıldız ile dün bir görüşme gerçekleştirildi.

TEKRAR BULUŞACAKLAR

Sosa, tercümanla birlikte kulübe görüşmeye gitti. Sarı lacivertli yönetimin 35 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 milyon Euro’luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiği ve taraflar arasında ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi.

Görüşmede geçen sezonu Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan ve Fenerbahçe’yi son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan ancak sarı lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu ifade edildi.

Taraftarların görüşmede anlaşmaya varamadığı ve kısa süre içerisinde tekrar bir araya geleceği dile getirildi.

HAYALİ ESTUDİANTES

Aktif futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan Jose Sosa’nın gönlünde ise futbolu altyapısından yetiştiği ülkesi Arjantin’in köklü takımlarından Estudiantes’te noktalamak yer alıyor.

2007’de Estudiantes’ten 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Bayern Münih’e transfer olan Sosa, Emre Belözoğlu’nun takımda kalmaması durumunda ülkesine dönmek istediği öğrenildi.