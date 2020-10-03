Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltı yorumu 'Kurtarmam gerekiyordu'
Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri ve penaltı kurtardığı maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maçın son bölümünde penaltı kurtaran Altay Bayındır, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.
"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Maçı değerlendiren Altay, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız. Bu arayı faydalı bir şekilde geçireceğiz. Hatalarımızı doğrularımızı tartışıp en iyi şekilde devam edeceğiz" dedi.
PENALTI KURTARMAM GEREKİYORDU
Altay Bayındır sözlerini, "Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda" şeklinde tamamladı.
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