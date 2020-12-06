Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan 'penaltı' yanıtı! 'Bana vurdu'

Süper Lig'de Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri;

Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım

RODALLEGA BANA VURDU

Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor.