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Haber Giriş: 06.12.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan 'penaltı' yanıtı! 'Bana vurdu'

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan 'penaltı' yanıtı! 'Bana vurdu'
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri;

Benim adıma iyi maç oldu. Takımımız için önemli bir 3 puandı. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım

RODALLEGA BANA VURDU

Tek bir pozisyondan bahsetmek istiyorum. Rodallega bana vurdu, hoca hemen penaltı gösterdi. VAR var, en son VAR'a gidersin. Acele ediyor.

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