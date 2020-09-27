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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan derbi yorumu: 'Yakışan kazanmaktır'
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan derbi yorumu: 'Yakışan kazanmaktır'

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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri;

Galibiyete yakın olduğumuz bir maçtı. 3 puan için oynadık. İyi bir futbol vardı ama sonuca gidemedik. Fenerbahçe'ye yakışan her zaman kazanmaktır. Bunun için sahaya çıktık ama olmadı. Haftaya alacağımız galibiyetle bunu gerçekleştirmek istiyoruz

EKSİKLERİMİZE BAKACAĞIZ

Yeni kurulmuş bir takımız. Oyuncularımız birbirine alışmış değil. Samatta örnek olarak doğru düzgün antrenmana çıkmadan maça çıktı. Eksiklerimize bakacağız, en iyi şekilde inşallah devam edeceğiz

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