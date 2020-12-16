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Haber Giriş: 16.12.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!
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Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçında kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Genç kaleci, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor maçında ceza sahası dışında yaptığı elle müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Karacabeyli futbolcu Abdullah’ın orta sahadan attığı pasta kalesinden ayrılan Bayındır topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahalesi sonucunda hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.

Altay, Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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