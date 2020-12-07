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Haber Giriş: 07.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesine duvar ördü! 7 kurtarışla rekor kırdı

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de Altay Bayındır kalesine duvar ördü! 7 kurtarışla rekor kırdı
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Altay penaltı sonrası 40 saniyede 2 kurtarış daha yapıp toplamda bu sezonki rekorunu kırdı.

F.Bahçe’de dünün kahramanı şüphesiz kaleci Altay Bayındır’dı... Genç file bekçisi özellikle ikinci yarıda iki dakika içinde yaptığı üç kurtarışla geceye damga vurdu.

Altay Bayındır, Murawski’nin penaltısını kurtarırken 40 saniye içinde 2 kurtarış daha yaparak devleşti. Başarılı eldiven, Denizlispor karşısında toplamda 7 kurtarışa imza attı.

Altay böylelikle ligde bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Öte yandan Altay bu sezon koruduğu kaleye doğru kullanılan dört penaltıdan ikisini kurtarmayı başardı. 22 yaşındaki file bekçisi daha önce Kadıköy’de Karagümrük maçında Sabo’nun penaltısını kurtarmış ve takımının o karşılaşmayı 2-1 kazanmasınında büyük rol oynamıştı.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede Altay Bayındır kalesine duvar ördü 7 kurtarışla rekor kırdı

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