Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan transfer açıkladı! 'Üç kesin, dört olabilir'

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli taraftarların transferde geç kaldıklarına yönelik eleştirilerine ilişkin, “Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun” ifadesini kullandı. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamada bulunan sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’yı takımın başına getirmekten duydukları memnuniyeti belirterek, “Buranın kültürünü, futbol sektörünü, medya, hakem dinamiklerini tanıyan biri. Olgunlaşmış şekilde geri dönmüş” şeklinde konuştu. Transfer sessizliğinin sarı lacivertli taraftarları endişelendirmemesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

Limitlere uymak zorundayız

Hocamız nerelere ihtiyacı olduğunu belirledi. 3 kesin, 4 transfer olabilir. Teknik direktörümüz direkt olarak ilk 11’e katkı sağlayacak oyuncu istiyor. Finansal Fair Play’e uymamız lazım. Sattığımız kadar oyuncu alabiliriz. Harcama limitlerine de uymak durumundayız. Ağustos ayı transfer penceresi geçmiş yıllara nazaran farklı olacak. İlk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya gelecek. Çünkü pek çok kulüp bu noktada ciddi finansal sıkıntılar içinde. İlk 5 lig için söylüyorum. O kadroları boşaltmak zorundalar. Göreceksiniz düşünemeyeceğiniz bazı oyuncular maaşının bir kısmı ödenme suretiyle ayrılacaklar. Bilinçli bir beklemedeyiz, içiniz rahat olsun.”

Koç, TFF ile yaşanan gerginliğe de değinerek şu ifadeleri kullandı: “TFF ile başkanının duruşu ve söylemleri hem şaşkınlık hem de endişe verici. Nihat Özdemir size sesleniyorum! Kulüplerle hareket edin. Aynı gemidesiniz. Sizin ana noktanız Türkiye’deki liglerdir. Başka bir şey değil. F.Bahçe olarak bu sorunun aşılmasında iş birliğine hazırız ama bu garip tutumunuzu değiştirmediğiniz sürece her yerde kapışmaya da hazırız. Ağzımızla kuş tutsak, federasyon ve ekibinin tutumu değişmeyecektir. Federasyonla iyi geçinenlerin ödüllendirildiğini görüyoruz.