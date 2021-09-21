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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'de Ali Koç'tan soyunma odasında moral konuşması! 'İsyan ettiğim gibi değilsiniz'

#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira
Son Dakika Haberi... Fenerbahçede Ali Koçtan soyunma odasında moral konuşması İsyan ettiğim gibi değilsiniz

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı sonrası Vitor Pereira ve Ali Koç, takıma soyunma odasında moral verdi.

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Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de Başakşehir yenilgisinin ardından soyunma odasında moral olarak çöken ve büyük üzüntü yaşayan futbolculara önce teknik direktör Vitor Pereira sonra başkan Ali Koç destek verdi.

Oyuncularını tek tek teselli eden Portekizli adam şu sözlerle takımını şu sözlerle moral aşılamaya çalıştı:

İLK YARIDA UYUDUK

“İyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarı uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren F.Bahçe gibi oynamaya devam edeceğiz.”

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ARTIK SAVAŞAN BİR EKİP VAR

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Sonrasında soyunma odasına giren Ali Koç, geçen yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

KAYBEDERKEN DE TAKIMIZ

Yoğun maç trafiğinde böyle kötü maçların oynanabileceğinin normal olduğunu vurgulayan Koç “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tam. Üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” diyerek takıma sahip çıktı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira