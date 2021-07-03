Son dakika haberi... Fenerbahçe'de 2. Vitor Pereira dönemi! İşte tüm detaylar...

Spor Arena/Süleyman ARAT Fenerbahçe’de büyük bekleyiş sona erdi, sarı lacivertliler yeni teknik direktörünü açıkladı. Kanarya, 2015-2016 sezonunda takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştığını duyurdu. Sarı lacivertliler, açıklamasında, “Kariyerinde 5’i lig şampiyonlu ğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin’in Shang hai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemiz’in başına geçti. 2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı” denildi.

"BU HİKAYE MUTLU SONA ULAŞACAK"

Pereira, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak. Başkan Ali Koç’la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark ettim.. Bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe’nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni etkiledi.

5 SEZONDA EN ÇOK PUANI O TOPLADI

Kanarya’dan Pereira ile ilgili şu bilgiler verildi: “40 maç üzerinden oynanan 2020-21 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda F.Bahçe’de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, F.Bahçe’nin başında 64 maçta 2,07’lik puan ortalaması tutturdu.

Porto’da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos’ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai’da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.

TEPKİ DE VAR DESTEK DE...

F.Bahçe’de teknik direktörlüğe daha önce takımı çalıştıran Vitor Pereira’nın getirilmesiyle camiada bu karara destek de oluştu tepki de... Zira bir taraf, Başkan Ali Koç’un daha da kariyerli bir ismi takımın başına getirmesini beklediklerini belirterek hayal kırıklığı yaşadı. Diğer taraf, Pereira’nın ilk dönemindeki performansıma övgülerde bulunup destek oldu.