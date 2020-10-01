Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de 15. transfer Papiss Cisse!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Son iki sezondur Aytemiz Alanyaspor formasıyla harikalar yaratan ‘Bay Gol’ ‘Kral’ ve ‘Papi’ lakaplı Papiss Cisse, Fenerbahçe’nin 15. transferi olarak Emre Belözoğlu tarafından İstanbul’a çağrıldı. Süper Lig’de ve kupada geçen sezonu, kariyerinin ‘en çok gol attığı sezon’ (26 gol) olarak tamamlayan Senegalli futbolcu gerek Süper Lig’i tanıması, gerek bonservisinin elinde olması gerekse Alanyaspor’da Erol Bulut ve yardımcılarıyla birlikte çalışmış olması gibi avantajları nedeniyle Fenerbahçe tarafından tercih edildi. 35 yaşındaki golcü ile 2. yıl opsiyonu zorunlu olmayan 1+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

Ağustos ayında görüşülmüştü

Bonservisi elinde bulunan yıldızın bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ücret alacağı da öğrenildi. Ağustos ayının başında Emre Belözoğlu ile bir görüşme yapan golcü futbolcuya o tarihte Kosovalı golcü Vedat Muriç’in satışı gerçekleşmediği için prensipte ‘Evet’ denilmiş, gelişmeleri takip edip kendilerinden haber beklemesi istenmişti. Yakın arkadaşları olan Ümraniyesporlu Mousa Sow ve M.Başakşehirli Demba Ba ile yeniden İstanbul’da buluşmayı çok isteyen yıldız golcü, dün 16.55 sularında İstanbul’a geldi. Bugün yapılacak son görüşmelerden sonra oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor.

'Yedek kalırsa sıkıntı yaratabilir'

Saha içi ve saha dışı davranışlarıyla karizmatik bir görünüm sergileyen Papiss Demba Cisse için görüşünü aldığımız Alanyaspor’a yakın bir kaynak ise şu ifadeleri kullanıyor: “O bir kral. Onun futbolculuğuna elbette ki kimse söz söyleyemez ama zor bir insan olduğu da tartışılmaz. Şayet Fenerbahçe’nin yedek golcüsü olacaksa vay Erol Bulut’un haline! Zira Alanyaspor’da penaltıyı o atmayınca bile küserdi. Yedek kalınca nasıl davranır, düşünmek bile istemiyorum. Ama Erol Bulut onu çok iyi tanıdığı için eminim ki önceden konuşmuş ve şartlarını sunmuştur. Yine de Cisse’yi yedek düşünemiyorum.”