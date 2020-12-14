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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası
Fenerbahçe, Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir." denildi.
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