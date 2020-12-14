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Haber Giriş: 14.12.2020 - 18:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası
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Fenerbahçe, Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra’da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır. İzolasyon ve karantina süreci başlamış olup, tesislerimiz dezenfekte edilmiştir." denildi.

Son Dakika Haberi | Fenerbahçede 1 koronavirüs vakası

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