Son dakika haberi | Fenerbahçe yönetiminden Jose Sosa'ya uyarı: İşine bak

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Josa Sosa'nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı. İstanbul'a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen adeta o parti senin bu parti benim sürekli dolaşan Arjantinli futboluya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

GÖNDERİLME SEÇENEĞİ MASADA

Sarı-lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından Arjantinli yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara transfer döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, Emre Belözoğlu'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.

Büyük uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer edilen Sosa'nın bundan sonraki hal ve davranışları takımdaki geleceği açısından son derece önemli.

SADECE 2 MAÇTA 90 DAKIKA OYNADI

Ligde geride kalan 12 haftada Jose Sosa 1 maç dışında hepsinde görev aldı. Ancak sadece 2'sinde 90 dakika sahada kaldı. Sosa'nın eski formuna bir türlü yaklaşamadığı ve takım disiplininden de uzakta olduğu ifade ediliyor.

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