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Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktör için pazartesiye kilitlendi

#Transfer#Löw#Slaven Bilic
Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktör için pazartesiye kilitlendi
Süleyman Arat

Sarı lacivertli camiada yeni teknik direktör için geri sayım başladı. Almanya Milli Takımı’nı Dünya şampiyonu yapan Löw ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetiminin, dünya çapında ses getirecek bu transferi yarın açıklaması bekleniyor. Teknik direktör adayları listesinde Joachim Löw’den sonra ikinci isim olan Slaven Bilic de dün Çin kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini feshederek boşa çıktı.

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Sezonun ikinci yarısına yarın kendi sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasıyla start verecek olan Fenerbahçe, aynı gün büyük bir heyecan daha yaşayacak... Vitor Pereira ile yaşanan yol ayrımı sonrası başlayan teknik direktör arayışını büyük bir gizlilik içinde sürdüren başkan Ali Koç ve yönetiminin, yeni hocayı yarın açıklaması bekleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA BİR İSİM GELECEK

Takımın başına, kimsenin tartışmayacağı dünya çapında bir isim getirmeye kararlı olan başkan Koç’un gönlündeki teknik direktörün Joachim Löw
olduğu öğrenildi. Koç’un, Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Löw ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

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BiLiC, ÇiN’E VEDA ETTi

Fenerbahçe’de Löw’den sonra en fazla konuşulan ikinci teknik direktör olan Slaven Bilic konusunda da dün önemli bir gelişme yaşandı.
Hırvat teknik adam, Ocak 2021’den bu yana çalıştırdığı Çin’in Beijing Guoan Kulübü ile olan sözleşmesini karşılıklı feshederek boşta kaldı. Sarı lacivertliler, Löw’ün transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bilic’e yönelmesi bekleniyor.

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