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Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Edin Visca bombası! | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe, üst üste yapılan bedelsiz transferlerin ardından büyük bir bomba daha patlatma amacında. Sarı lacivertlilerin ve Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Edin Visca... Bu oyuncu için Fenerbahçe takas teklifi yapma hazırlığında... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi...

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, Başakşehir’in Bosnalı sağ kanadı Visca için bastırıyor. Emre Belözoğlu’nun, 30 yaşındaki oyuncu ile yemek yediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli yıldızın, bir yıllık sözleşmesinin kalması avantaj olarak görülüyor. İşte detaylar...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu hız kesmiyor...

Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul Etiler'deki bir restoranda yemekte buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ancak sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

OYUNCU TEKLİF EDECEK

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önerecek.

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