Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki yıldızın transferi resmen açıklandı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Marko Livaja için resmi açıklama yapıldı.

Hırvat ekibi Hadjuk Split, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Marko Livaja'nın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzattıklarını duyurdu.

Trabzonspor da ilgilenmişti.

Marko Livaja, ara transfer döneminde sıklıkla Trabzonspor'la anılıyordu. Todo Fichajes adlı haber sitesi, Livaja ile Trabzonspor arasında anlaşma sağlandığını, transferin birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Ancak, sonraki günlerde oyuncu ülkesine geri dönüp Hajduk Split'le 6 aylığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Hırvat ekibiyle 42 maçta forma giyen 27 yaşındaki forvet, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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