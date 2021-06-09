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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki yıldızın transferi resmen açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki yıldızın transferi resmen açıklandı!

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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesindeki yıldızın transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Marko Livaja, Hadjuk Split ile yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen Marko Livaja için resmi açıklama yapıldı.

Hırvat ekibi Hadjuk Split, sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Marko Livaja'nın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzattıklarını duyurdu.
Trabzonspor da ilgilenmişti.

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Marko Livaja, ara transfer döneminde sıklıkla Trabzonspor'la anılıyordu. Todo Fichajes adlı haber sitesi, Livaja ile Trabzonspor arasında anlaşma sağlandığını, transferin birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Ancak, sonraki günlerde oyuncu ülkesine geri dönüp Hajduk Split'le 6 aylığına anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Hırvat ekibiyle 42 maçta forma giyen 27 yaşındaki forvet, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaşın listesindeki yıldızın transferi resmen açıklandı

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