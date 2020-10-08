Son Dakika Haberi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Cappie Pondexter kayboldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski basketbolcusu Cappie Pondexter'ın ülkesinde kayıp olduğu ortaya çıktı.

ABD Basını, Cappie Pondexter'dan birkaç gündür haber alınamadığı ve polisin soruşturma başlattığını yazdı.

WNBA yıldızı Pondexter'ın telefonu ve cüzdanının evde bulunduğu vurgulandı.

Cappie Pondexter kimdir?

7 Ocak 1983 California doğumlu olan Cappie Pondexter, 175 cm boyundadır. Skorer guard olarak görev alan yıldız basketbolcu, 2006 yılında Rutgers Koleji'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Phoenix Mercury tarafından 2. sıradan draft edildi. İlk sezonunda, WNBA Batı Konferansı All-Star takımında yer alan Birleşik Amerikalı basketbolcu, 2007 yılında 22 sayı ortalamayla oynayarak Mercury'nin şampiyonluğunda önemli katkıda bulundu. Cappie Pondexter, bu performansıyla 2007 WNBA final serisinin en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı. Cappie Pondexter, ilk Avrupa serüvenine ülkemizde Fenerbahçe forması giyerek başladı. 2 sezon Fenerbahçe'de oynayan ve bu sürede kazanılan başarılarda gösterdiği performans ile beğenileri kazanan deneyimli oyuncu 2008-09 sezonunda Rusya'nın Ekaterinburg takımına transfer oldu. Rusya'da da başarılı performansını sürdüren Cappie Pondexter, 2009-10 sezonunda şampiyonluk kupasının ve 3 sezon arka arkaya Rusya Kupası'nın kazanılmasında önemli rol oynadı. 2011-12 sezonu ortasında tekrar Türkiye'ye gelerek 2013-14 sezonu sonuna kadar Fenerbahçe'de görev alan Cappie Pondexter, 2014-15 sezonu için Dandenong Rangers (Avustralya) takımıyla anlaştı. Burada 23 maça çıkan yıldız basketbolcu; 17 sayı, 5.5 ribaund ve 4 asist ortalamarıyla süre aldı