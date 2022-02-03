Son Dakika Haberi... Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! Crespo ve Diego Rossi...

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin listesinde Diego Rossi ve Miguel Crespo isimleri yer almadı. Serdar Dursun ve Ozan Tufan ise kadroya dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıkladığı liste;

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

CRESPO NEDEN KADRODA YOK?

Finansal Fair-Play sebebiyle transferde al-sat kuralıyla hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe, sezon başında Miguel Crespo'yu bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Kış transfer döneminde listenin bildirileceği güne kadar bonservis kazancı sağlayamayan sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu kadroya dahil edemedi.

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