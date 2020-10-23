Son Dakika Haberi | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi gözler iki eldivende!
Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında F.Bahçe ile Trabzon pazar günü İstanbul’da karşılaşacak.
Bu kritik mücadelede iki takımın kalecisi Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır’ın performansları belirleyici olacak.
Sarı lacivertlilerin eldiveni Altay bu sezon Süper Lig’de 5 maçta görev yaparken, toplamda 12 kurtarışa imza attı ve kalesinde 4 gol gördü. Bununla birlikte 1 penaltı kurtaran genç kaleci, takımının başarısında büyük rol oynadı.
ORTALAMA 2.5 KURTARIŞ
Bordo mavili kaleci Uğurcan da maç başı ortalama 2.5 kurtarışa imza atarken, 360 dakika sahada kaldı ve 1 mücadelede kalesini gole katmayı başardı.
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