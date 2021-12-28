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Son dakika haberi: Fenerbahçe teknik direktörlük için Roberto Carlos'u gündemine aldı! Alex de Souza...

#Fenerbahçe#Roberto Carlos#Löw
Son dakika haberi: Fenerbahçe teknik direktörlük için Roberto Carlosu gündemine aldı Alex de Souza...
Süleyman Arat

Fenerbahçe hem teknik adam hem golcü sorununu gidermek için düğmeye bastı. Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar hem merakla beklenen teknik direktör seçimini yapması hem de takımdaki gol sorununu çözecek bir transferi açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de 2022’ye yön verecek en kritik hafta başladı.

Sarı lacivertli yönetimin, yeni yılın ilk pazartesi gününe kadar hem teknik direktör seçimini yapması hem de gol sorununu çözecek bir transferi açıklaması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE BAŞLAYAN 'AĞABEY' FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Son Malatya maçındaki sert taraftar tepkisi, yönetimin takımı sezon sonuna taşıyacak 6 aylık ‘ağabey’ formülünü iptal etmesine neden olurken, birçok teknik adamla ve golcüyle temaslar yoğunlaştı.

HAYALLERDE LÖW-KARTAL VAR

Camiada yoğun olarak 6 aylık İsmail Kartal döneminin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Joachim Löw-Kartal birlikteliği konuşulurken, diğer bir aday Slaven Bilic’in Fenerbahçe iddiaları için ‘dedikodu’ demesi bu ihtimali zayıflattı.

Geçen yıl gündeme gelen Nenad Bjelica’nın NK Osijek’le Hırvatistan şampiyonluğunu kovalaması ve tazminat sorunu bu seçeneği de zayıflatıyor.

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ROBERTO CARLOS DA GÜNDEMDE

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Kulüpte adı geçen Alex de Souza için henüz net bir adım atılmazken takımı sezon sonuna taşıyacak isimlerin arasına Roberto Carlos’un da eklendiği öğrenildi.

Halen dünya yıldızı olduğu Real Madrid’de futbol elçiliği, kurumsal direktörlük görevlerini yürüten efsane sol bekin Türkiye’yi, ligimizi yakından tanıması, 2.5 yıl forma giydiği Fenerbahçe’yi ve taraftarları sevmesi camiada özlenen sıcak havayı yaratabilme ihtimaliyle 6 ay için düşünülen isimler arasına adının bir anda öne çıktığı da öğrenildi.

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