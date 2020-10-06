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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe şovla kapattı

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Sarı lacivertliler transferin son günü 3 oyuncuyu birden kadrosuna kattı.

2020-21 sezonunu şampiyon olarak kapatmakta kararlı olan Fenerbahçe, İsviçre ekibi Basel’in golcüsü Kemal Ademi ve PAOK’lu 10 numara Dimitrios Pelkas ile 3+1, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perrotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaz transfer dönemine hızlı giren ve art arda yeni oyuncuları açıklayarak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe son gün de 3 oyuncuyu birden kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler dün ilk olarak Basel’li 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi’nin ismini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kemal Ademi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kemal Ademi’ye camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz” denildi. Geride kalan sezonda Basel’de 43 resmi maça çıkan Ademi 15 gol atıp, 6 da asist yaptı.

Pelkas, Kartal’a gol attı

Kanarya’nın duyurduğu 2. isim ise PAOK’un 10 numarası Dimitris Pelkas oldu. 27 yaşındaki oyuncuyla da Ademi’de olduğu gibi 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı. Geçen sezonu 27 maçta 7 gol, 3 asistle tamamlayan Yunan futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1’i Beşiktaş’a karşı olmak üzere 2 gol atmıştı. Pelkas, PAOK kariyerinde 201 resmi maçta 44 gol, 32 asistle 76 gole direkt katkı sağladı.

Roma’nın yıldızı Kadıköy’de

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminin kapanışını ise Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti ile yaptı. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numara olarak da görev yapabilen 32 yaşındaki oyuncuyla da 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. Böylece Gökhan Gönül, Caner Erkin,
Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Jose Sosa, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Papiss Cisse’nin ardından Kanarya tam 18 oyuncu transfer etmiş oldu.

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