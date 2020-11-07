Son Dakika Haberi | Fenerbahçe şike davasında aklandı! Aziz Yıldırım'a beraat

Futbolda şike iddialarına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen davada, F.Bahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 23 kişi beraat etti. Mahkeme 2 ayrı dosya şeklinde görülen davada 2 sanığın ise cezalandırılmasına hükmetti. F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan’ın da arasında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı duruşmada 3 sanık ve taraflar avukatları hazır bulunurken, 1 sanık ile avukatı SEGBİS ile bağlandı.

KARAAHMET’E CEZA

Duruşmada savcılık, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatını, sanık Hakan Karaahmet’in ise ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanıklar ve avukatları beraat taleplerini dile getirdi. Mahkeme heyeti, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatına, sanık Karaahmet’in ise ‘6 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına’ hükmetti.

MALiYE DAHiL EDiLMEDi

Davada dosyaları ayrılan Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl’ın yargılandığı dava da karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Yıldırım, Ekşioğlu, Başak ve Çelebi ile avukatları hazır bulundu. Bu dosya üzerinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davaya katılma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle katılma talebinin reddine karar verdi. Duruşmada

mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatını, Semih Kımıl’ın ise cezalandırılmasını talep etti.

TRABZON CEZA iSTEDi

Sanıklar ile avukatları, savunmalarında mütalaaya katıldıklarını kaydederek, beraata ilişkin taleplerini ifade etti. Trabzonspor avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Aziz Yıldırım, “9 yıldır yargılanıyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi için beraat kararı verdi. Selim Kımıl’ın ise ‘tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına, ‘iş yeri dokunulmazlığı’ suçundan ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

F.BAHÇELiLER NE DEDiLER?

FETHi PEKiN (Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici): “Son derece mutlu edici bir sonuç. 9 yılı aşkın bir süredir camia olarak derdimizi anlata anlata bu noktaya geldi.”

ALPER PiRŞEN (Sportif Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici): “Bu kararlarla beraber Fenerbahçe’ye kurulan kumpas tamamen ortaya konmuş oldu.”

ŞEKiP MOSTUROĞLU (Eski yönetici): “BeraaT ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe.”