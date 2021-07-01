Son Dakika Haberi... Fenerbahçe sezonu açtı! Volkan Demirel ve yeni transferler...
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri zemininin bakımda olması nedeniyle ilk idmanını Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
VOLKAN DEMİREL YÖNETİMİNDE
İdman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ile Fatih Yıldız'ın yönetiminde yapıldı.
YENİ TRANSFERLER TAKIMLA ÇALIŞTI
Milli takımlara giden futbolcular ile Diego Perotti de idmanda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun takımla çalıştı.
Dayanıklılık, güç ve denge çalışmalarının ardından antrenmanda topla çalışmalar yapıldı. İdman koşu uygulamalarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.