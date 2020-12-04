Son dakika haberi | Fenerbahçe, Roma'dan Juan Jesus'u transfer etmek istiyor

Sezon başında savunmadaki sıkıntıları çözmesi için alınan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'tan şu ana kadar beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yaptığı son görüşmeden "Ocak'ta stoper alalım" kararı çıktığı öğrenildi.

İSİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Erol Bulut ve Belözoğlu'nun listedeki isimleri değerlendirmeye aldığı ve Juan Jesus'u ilk sıraya yazdığı öğrenildi. Brezilyalı stoper sezon başında da uzun bir süre gündemde kalmıştı. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus şu ana kadar Serie A'da sadece iki maçta 89 dakika forma giydi. 29 yaşındaki Sambacı'nın artık ayrılığa sıcak baktığı belirlendi.